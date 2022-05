Fairy & Dust



Fairy & Dust est la vitrine de Vincent Dudouet.

C'est une sélection de travaux de ses 10 dernières années passées dans l'industrie des effets spéciaux en cinéma et publicité.

Motion designer et Compositeur, Vincent a eue l'occasion de travailler sur des productions de hautes qualités telles que: Lucy, Insaisissable, Games of Thrones, Volskwagen, Adidas et Budweiser…



Chaque production demande une remise en question: qu'elle soit artistique ou technique.

C'est en poussant un peu plus ces frontières, avec beaucoup d'engament et de détermination que Vincent a su trouver les solutions.



Vincent a remporté plusieurs prix et distinctions pour son travail dont:

-un Emmy Award pour son son travail sur la série Game of Thrones (le trône de fer) en 2014

-un Genie Award (équivalent Canadien des Oscars) pour son travail sur ''Café de Flore''; (Dir: Jean Marc Vallée), en 2012



Après 8 ans passé au Canada, Vincent a décidé de revenir en Europe,

Il offre actuellement ses services en tant que Motion designer et Compositeur digital.

Il travail entre Paris, Lyon et Genève.