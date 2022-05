Chef de Ventes du magasin des Ulis (91) en charge des univers brun et blanc. je

manage, anime, accompagne, motive et contrôle mon équipe pour développer les ventes et atteindre, grâce au Contrat de confiance, l'objectif de 100% de clients satisfait.



Organiser, communiquer, développer, chercher et former font partis de mes compétences.



Mes compétences :

Management

Dynamique

Commerce