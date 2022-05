Vincent DUMANS

Management :

Encadrement de 1 à 30 collaborateurs (incluant recrutement, formation, suivi, évolution)



Technique & Logistique :

Gestion physique et administrative des Achats, Approvisionnements, Ordonnancement de Production, Planification d’activité, Stocks de Matières Premières & Produits Finis.

Création et suivi d’indicateurs de performance, de tableaux de bord / reporting d’activités ainsi que de documents normés (norme ISO 9001v2000)

Management de projets industriels

Démarrage d’activités logistiques

Réalisation d’audits Qualité (Interne / Externe)

Excellente maîtrise des outils informatiques (MS Office, programmation VBA) et ERP (AS400, SAP, SAGE, ATIG, Bases ORACLE)



Personnel :

Tenace, honnête, franc, excellente capacité d’adaptation et de compréhension, grande force de proposition.



Activités connexes :

Jury d'examens (habilitation DDTEFP-AFPA)

- BTS Méthodes et exploitation logistique (AFT-IFTIM)

- BEP et CAP Magasinage (AFT-IFTIM)





Mes compétences :

Logistique

Encadrement

Management de projet

Sap

Microsoft Excel