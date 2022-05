Vincent DUPAYAGE

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Fondateur " TEAM ENERGIE CONSEIL"

Formation Consulting Coaching, créé en 2005.



Nous travaillons avec la plupart des enseignes de la grande distribution Hypermarchés et magasins spécialistes.



Chroniqueur " neomag.fr ", partenaire officiel 01.net



Ma chronique vidéo sur la 4K.

https://www.youtube.com/watch?v=xceiZZFysT4



Ma dernière chronique :

http://www.neomag.fr/actualite/i-5610/le-merchandising-cest-juste-du-bon-sens.html



Site internet :

www.energieconseil.net



TERMINE LE RÈGNE DU VENDEUR POUSSE CARTON



Montée en gamme via tv connectée, services, financement, ventes complémentaires, seront les leviers de productivité en 2016.



Les affaires sont difficiles par conséquent il est donc urgent d'obtenir :



UN TAUX DE PLACEMENT EN GARANTIE LONGUE DURÉE DE 40%



C' EST POSSIBLE (voir références ci dessous).



L'objectif étant de vendre le produit et son écosystème.



" ARGUMENTER LA GARANTIE LONGUE DURÉE ET LE FINANCEMENT "



" ARGUMENTER LES ECRANS PLATS "



" LES TECHNIQUES DE VENTE "



" TABLETTES ET PARTAGES MULTIMÉDIA "



" MODULE MULTIROOM "



" BASES MICRO INFORMATIQUE ET RÉSEAU "



" ELECTROMÉNAGER "



" SMARTPHONE "



" PHOTO REFLEX "



" RELATION CLIENTÈLE ACCUEIL SAV CAISSE "



" MODULE CONSULTING COACHING MERCHANDISING ".



Module Services:



Savoir argumenter la vente d'extension de garantie et le financement.

Stratégie,traitement des objections, training.

L'objection sur la garantie réparation intégrée au carte bleue est traitée.

Ce module est toujours suivi d'une nette augmentation du taux de garantie et TRC en magasin.

Durée:1 jour.



Savoir argumenter les écrans plats / Smart TV:



Comment vendre plus efficacement les écrans plats et lecteurs haute définition.

( Led,3D,TNT, HD,connectiques,green attitude,produits connectés, smart tv,blu-ray,démo tv connecté),

La 4K, Le Oled, Miracast.

Module basé sur beaucoup de démo actives et d'ateliers (replay, VOD, All share, applications, Miracast, Smart TV ).

Nous venons avec notre matériel pour les ateliers.

Nouveauté IFA et CES, l'avenir de la télévision, prospectives 2016.

Durée:1 à 2 jours.



Module technique de vente:



Maitriser les différentes phases de la vente.

(montée en gamme, conclure sa vente au 1er passage)

A noter qu'un module spécifique à la téléphonie peut être également animé.

Durée:1 à 3 jours.



Tablette et partage multimédia.



Marché des tablettes,ios 5, android, i cloud, multi room

Le marché photo et vidéo numérique, reflex, compact, hybrides

Le partage des photos, picasa, pocket cam

Module basé sur démo actives et pratiques.

Nous venons avec notre matériel pour les ateliers.

Durée:1 à 2 jours.



Bases micro informatique et réseau



Le marché, les grades familles de produits.

Les composants, l'offre logiciel, internet

Partage en réseau, les périphériques, les HDD

Le cloud computing, la sécurité informatique

ventes complémentaires

Durée:1 à 2 jours



Consulting Coaching Merchandising.



Savoir optimiser son Merchandising.

Mettre en avant un produit avec ses accessoires , tête de gondole avec libre emporté.

Quels sont les familles, les produits, les marques bénéficiant d'un fort sell-out.

Coaching sur site avec bilan d'intervention papier et plan d'action établi sous forme de book.

Durée:1 jour .



A noter que ces formations peuvent être financées à 100 % avec votre OPCA (nous nous occupons de l'administratif).



Voir site internet pour les autres modules.



Nous sommes parfois sollicité pour détecter les défaillances dans certains points de vente et y apporter des réponses concrètes.



Je participe également aux salons mondiaux dédiés aux nouvelles technologies (CES Las Vegas et IFA Berlin).



Animateur lors de conventions distributeur ( intervenant Samsung et Thomson TCL lors des conventions Boulanger, Leclerc, FNAC, Hyper U, Carrefour ).



Mes compétences :

Vente

Services

Technique de vente

Manager

Grande distribution

Téléphonie

High tech

Vendeur

Management