Vincent DUPLOUY

SVD-GESTION est une société créée pour répondre aux attentes des TPE-PME sur l'ensemble des problématiques liées à la Gestion Informatisée.



Nous sommes basés en Seine et Marne mais intervenons sur l'ensemble du territoire français mais aussi sur le continent africain.



Les produits que nous mettons en place émanent de 2 éditeurs majeurs .

- SAGE à travers sa gamme Ligne 100 et Paie.

- EBP à travers sa gamme PME (Open Line) et Paie.

- INSIDE, Solution de Reporting.

- EXACT, Gamme de solutions de gestion en mode Cloud.



L'objectif est de :

- proposer des solutions adaptées aux besoins de futurs clients

- développer des prestations en rapport avec la gestion

- proposer un accompagnement sur des déploiements autour des solutions SAGE et EBP.



Pour plus d'informations, visitez :

http://www.svd-gestion.com/



Mes compétences :

SAGE