Vincent DUPONT

En favorisant l'interactivité, la viralité et la conversation avec les consommateurs, le digital est plus que jamais au coeur de la communication des annonceurs et des marques.

A la fois agence conseil, agence créative et studio de production, TroisW vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets web, qu’ils prennent la forme d’une campagne pub, d’un site vitrine ou d’un jeu concours événementiel.



Depuis la définition de la stratégie de communication jusqu'à la mise en ligne des dispositifs web, nous intervenons sur l'ensemble de la chaine de production : conseil, conception, création graphique, création de contenu (éditorial, iconographique, vidéo), intégration, développement, animation, etc.



TroisW est le résultat de 5 années de travail (au sein de la régie du groupe Skyrock) entre un directeur de projet, un directeur artistique et un développeur web. En travaillant sur de nombreux projets réalisés pour les plus grandes marques, nous avons développé une véritable expertise digitale (notamment concernant les problématiques régies et les interactions avec les réseaux sociaux).





