Vincent DURROUX - Ostéopathe D.O. Diplômé de l'Institut des Hautes Études Ostéopathiques (IdHEO) de Nantes, école agréée par le Ministère de la Santé, délivrant un diplôme de niveau 1 (niveau Master 2) au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

5 ans de formation à temps complet avec obtention d'un clinicat et validation d'un mémoire : Prise en charge ostéopathique d'un patient atteint du syndrome rotulien douloureux.

Ostéopathe DO - exercice exclusif.

Le cabinet est ouvert du Lundi au Samedi, de 8h à 20h sans interruption. Consultations sur rendez-vous

1 Impasse des Terriers - 85190 Venansault

Consultation sur rendez-vous : 02.51.05.77.13