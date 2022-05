Vincent EDGARD

Agé de 25 ans, je me prépare à rejoindre une formation de Technicien Supérieur de Maintenance

Informatique et Réseaux (bac +2) au sein du centre de formation IPREC.



Dans le Cadre de cet enseignement, je suis à la recherche d’un employeur pouvant m’accueillir en contrat d’apprentissage pour les 19 prochains mois à venir sur un rythme de 2 semaines d’entreprise / 1 semaine au centre de formation.



Cette formation est très souple et peut débuter à n'importe quel moment de l'année, je suis très disponible et dans l'attente d'un entretien auquel je pourrait vous démontrer toute ma motivation et mon intérêt pour le domaine de l'informatique.









Mes compétences :

Installer, déployer, configurer un PC

Structure et assemblage d'un PC

Diagnostiquer un équipement informatique

Résoudre le dysfonctionnement d'un PC

Réparation d'un équipement informatique

Préparation d'un équipement informatique