Je suis gérant et directeur conseil de Paris Le Sud à Villeneuve les Avignon.

Paris Le Sud est une agence de publicité généraliste fondée en 1996.

Elle compte11 salariés et intervient essentiellement comme prestataire de grandes entreprises surtout basées à Paris, Lyon et Marseille. Ses principaux clients sont Autogrill, Merial, Eni, Coca-Cola, Le Pal, Royal Canin, Université d'Avignon.