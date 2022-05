Vincent ESCALERA

6 années d'expérience dans la rédaction de documents Q/S



Je suis diplômé d’un BTS Qualité intégrant l’assurance Qualité dans une production.

J’ai également exercé dans la logistique et la vente en grande distribution.

Ma dernière expérience professionnelle sur un site SEVESO durant six années, m’a amené à construire un système de procédures Sécurité. Le poste d’Opérateur dépôt incluait une partie Production (réception, distribution de produits pétroliers) et l’application au quotidien des Règles de Sécurité pour les usagers du site. J’ai développé l’aspect Sécurité sur le terrain, notamment en participant à l’élaboration d’une Etude de Dangers et à la révision d’un POI (Plan d’Opération Interne). Je vérifiais hebdomadairement le bon fonctionnement des organes sécurité incendie. Lors des travaux de maintenance, je préparais les documents préalables au chantier (permis de travailler, permis de feu). Je traitais également la partie Environnementale du dépôt, en m’assurant de la bonne qualité des rejets d’eaux dans le milieu naturel.



Ma formation et mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences dans les domaines QSE. Par conséquent, je suis à l’écoute d’un poste dans mon métier de cœur : le domaine QSE. J’étudie également toute autre proposition de projet professionnel en corrélation avec le domaine QSE.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Travail sur site SEVESO