Vincent ESPARCIEUX

Avec une expérience tant dans le domaine juridique que commercial et marketing, en France comme à l'international, j'ai pu intervenir à la fois en amont sur les études marketing qu'en aval sur la négociation fournisseurs ou le relationnel client.

Ma formation ma conféré des connaissances en fiscalité (IFRS,..) en droit des affaires et en analyse financière/finance d'entreprise et de ce fait je suis à même d'intervenir sur bon nombre de missions.

Disponible immédiatement et doté d'un anglais courant je suis totalement mobile.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing stratégique

Achats

Benchmarking

Microsoft Word

Microsoft Excel

LexisNexis

International Financial Reporting

Customer Relationship Management

Contrôle de gestion

Fiscalité

Droit des contrats

Analyse financière

Droit des affaires