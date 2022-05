Vincent ESPINO

*Jeune diplômé en marketing international, je cumule plus de 2 ans d'expérience en marketing/communication dans l'univers des vins et spiritueux et de la gastronomie.



*Je souhaite aujourd'hui intégrer les équipes marketing d'un groupe interférant sur le marché des PGC ou des vins et spiritueux, afin de valoriser mes acquis et de monter en compétences.



*Ambitieux, motivé et curieux, je suis disponible de suite et ouvert à toute offre susceptible de me correspondre.



*Mobile sur toute la FR.



Mes compétences :

A3 Distrib

Kantar

Cognos

SugarCRM

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

IRI