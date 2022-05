Vincent ESTEVE

Bonjour,



Je suis avant tout un homme de terrain qui se révèle par les défis qui me sont proposés. A mes yeux, les plus belles réussites sont collectives. Faire grandir et progresser les Hommes qui composent mon équipe reste ma motivation quotidienne.



Dans mon métier actuel, le fait de devoir obtenir la satisfaction de 100% des clients me permet de me remettre en question et de progresser humainement.

Dans mes relations personnelles et professionnelles j'accorde beaucoup d'importance à la sincérité et la simplicité des échanges.



Ma personnalité fait que j'ai besoin de progesser et d'évoluer afin de développer mes compétences. Mon projet professionnel et de continuer dans le management et animer, faire progresser des patrons d'équipe.



Enfin, j'aime la vie et je suis festif ! Je ne rate jamais une occasion pour me retrouver entre amis ou collègues et passer de bons moments.



Mes compétences :

dynamique

Manager