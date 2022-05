Vincent ETIENNE

•Management d’équipes (cadre et non cadre), membre du CoDir

•Interlocuteur privilégié des clients, fournisseurs et différents services internes.

•Pratique quotidienne de la langue Anglaise au sein d'entreprises Anglo-saxonnes

•Formateur interne et externe (fournisseur) à l’esprit qualité et à ces différents outils.

•Grandes connaissances de l’industrie automobile (15 ans) et de l’industrie de transformation des matières plastiques.

Connaissances de l’industrie ferroviaire.

•Auditeur Interne ISO TS 16949, IRIS

•Maîtrise des Référentiels : ISO TS 16949 V2008; ISO9001; ISO 14001; ISO 17025; Reach

•Maîtrise des outils qualité : Six Sigma; QRQC; Kaizen; 8D; AMDEC ; Lean Manufacturing; Minitab …

•Connaissance de la norme OHSAS 18001

•Anglais Courant.



Etudes et diplômes

BTS Mécanique et Automatismes Industriels.

BAC Pro Equipements et Installations Electriques (Mention AB). CAP et BEP Electromecanique.



Autres formations

2013- Auditeur Interne selon la norme ferroviaire IRIS (formation Bureau Véritas. Formation et tests en Anglais) 2010 - Guide pratique de l’OHSAS 18001 (Cegos, Ineris), de la norme ISO 14001 - V2004 Responsable QSE : Les clés pour manager votre SMI; Auditer votre SMI QSE 2009 - Droit et législation du travail

2007 - Communiquer Négocier Convaincre

2005 - Advanced Product Quality Planning

2002 - 6 Sigma, Black Belt (Bekeart Consulting), Connaissance de l’injection (AFINOP, ISPA)

2001 - Quality Audit (AFNOR) ISO/TS 16949 (Véritas)

1998 - Technicien du travail: management d'équipes, communication





Mes compétences :

Industrie automobile

Qualité

IRIS

TS 16949

Iso 9001

Plasturgie