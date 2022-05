En 30 ans au sein d'un groupe multinational pétrolier, dont 14 à la direction des Achats, Vincent Euverte a contribué à de nombreux projets d'organisation et d'évolution des systèmes informatiques. Cela lui a permis d'acquérir une expertise pragmatique dans les processus Achats & Paiements, et leurs outils procéduraux et techniques.

Enseignant en mastère Achats à l'ESSEC depuis 10 ans, il est désormais consultant indépendant, pouvant intervenir de manière ponctuelle, ou pour un suivi à temps partiel sur une durée limitée.



Deux leitmotivs : Conduite du changement et utilisation stratégique des systèmes



L'analyse "processus" (étymologiquement "aller vers l'avant") d'une activité permet de dépasser le cadre organisationnel classique, de mettre en évidence les transversalités et les interactions entre les segments de l'entreprise, d'identifier ses points forts/faibles en efficacité, en efficience et en contrôle.



L'informatique doit être un moyen, et non un but. La mise en place d'un ERP (Entreprise Resource Planning) dans une entreprise, quelque soit sa taille, doit être considérée avant tout comme un projet organisationnel, permettant de faire converger tous les acteurs vers les bonnes pratiques selon un modèle procédural structurant.



Pour en savoir plus : http://vincent.euverte.free.fr/consult



Mes compétences :

Achat

Organisation

Stratégie