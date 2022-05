Vincent EVRARD

Je travaille actuellement chez un constructeur automobile français j'occupe un poste d'architecte Electrique Electronique depuis 2 ans, avant j'ai piloté les fournisseurs en logistique pendant 1 an et encore avant j'étais pilote d'affaires automatismes je pilotais les fournisseurs électriques automatismes suite à la rédaction du cahier des charges que j'avais écris.

Avant d'être chez ce constructeur j'étais fournisseur je gérais des affaires automatismes réalisations d'analyse fonctionnelle (mode opératoire de l'installation) schéma électriques; pneumatiques et hydrauliques. Programmation des automates de types siemens, recherche des pannes, fiabilisation des installations.



Mes compétences :

Office 2010

visio 2010