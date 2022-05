Vincent FENOYER

Roud Color est le fruit d'un esprit créatif, passionné, qui me permette de laisser évoluer mon imagination afin de créer, reproduire, vos souhaits de création les plus excentriques.

Autodidacte, j'ai su mettre a contribution mes talents de graphiste a travers divers supports comme l'automobile, la moto, le jet ski mais surtout sur des supports mobilier ou immobilier comme des chambres d'enfants, salle a manger ou encore dans des structures commerciales ou les thèmes furent divers et variés.

Je suis a votre écoute pour vos futurs projets et me ferais un plaisir de vous accompagner;

A bientôt.



Vincent.