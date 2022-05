Vincent FERLIN

Directeur de projet ERP



Les nouvelles technologies et leurs enjeux au sein du SI me passionnent.



«Garantir et anticiper une évolution cohérente et agile du SI pour permettre aux directions métiers de remplir leurs objectifs ».



Plus de quinze ans d'expérience en conseil auprès des PME et grands groupes m’ont apporté une bonne maîtrise des processus métiers de l'entreprise. Ceci me permet, dans la conduite de mes projets, de proposer des solutions concrètes pour aligner le SI avec la stratégie de l’entreprise.

Ces dernières années ont été particulièrement tournées sur l'offre Microsoft Dynamics.



Secteurs d'activité

- Banque

- Services

- Luxe

- Automobile

- Cabinets d'Avocats

- Laboratoire pharmaceutique



Progiciels connus :

- Dynamics Nav (Navision) - Expert

- BPCS

- JD Edwards



Les différents projets et mon intérêt pour l'informatique m'ont permis d'acquérir une culture générale informatique & réseau.



Mes compétences :

Dynamics nav

SQL Server

Business intelligence

Jd edwards

Navision

Golf

DSI

ERP

Management

PGI

Juridique