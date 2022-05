Vincent FERRIER

✨ Catch new challenges, boost your career and join us ! ✨

Take part in FORTIL growth by integrating an engineering & IT

company with human values.

✨ FORTIL is an Engineering and Consulting company specialized in

Factory 4.0 (Smart Factory) and Life Sciences (Healthcare).

✨ http://www.fortil.fr/

✨startup ✨ingénierie ✨technologie ✨recrutement ✨innovation

✨usine40 ✨robotique ✨IoT ✨bigdata ✨RV ✨IA ✨impression3D



Mes compétences :

Responsable

recrutement

management

ingénieur

maintenance

gestion

aéronautique

gestionnaire

industrie

conception