Vincent FIEVET MARELLE

Formation en puériculture, après avoir touché un peu à tout, j'ai enfin trouvé ma voie...

L'animation et le spectacles pour enfants sont devenu pour moi une évidence.

A ce jour, j'ai le statut d'artiste et travail avec l'asbl Marelle et Lune spécialisé dans l'événement pour enfants...

Je vis de ma passion, les projets et nouveaux défis me font avancer...



Mes compétences :

Comédien pour enfants

Marionnettiste

Animateur pour enfants

Organisation et gestion d'événements

Initiation aux arts du spectacle

Création de spectacles

Mise en scène

Régisseur son et lumières

Création de décors