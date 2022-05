Vincent FILLON

Je suis quelqu'un de sociable, motivée et investit à 100% dans les projets qu'on me confie.



Je sais m'intégrer dans une équipe tout en étant très autonome dans mon travail.

J'apprend en permanence à l'aide de tous les outils mis à ma disposition (internet, livres, collaborateurs, formations etc...).



Je suis passionné de nouvelles technologies et toujours à la recherche d'innovations techniques.



Je suis spécialisé dans le développement web Front-End mais sais également développer en PHP et gérer un serveur Apache et une base de données (MySQL ou autre) depuis un système Linux (ou un simple invite de commandes comme Putty).

J'ai utilisé beaucoup d'IDE différents (PHPStorm, NetBeans, Eclipse, Visual Studio etc...) et je sais m'adapter rapidement à un nouvel environnement de développement.

Je sais utiliser des logiciels de gestion de versions (SVN, Stash, GitHub) ainsi que des plateformes pour l'organisation de projets et la gestion des tickets (Forge RedMine ou JIRA).

Je suis à l'aise avec l'utilisation de Photoshop pour l'édition de maquettes de sites web.



Il m'est également possible de faire du télétravail avec mon ordinateur personnel.



Mes compétences :

JavaScript

Développement web

Sass

HTML

PHP

LESS

CSS

Web design

Bootstrap

Ruby

C#

JQuery

Java

Ruby on Rails

Prestashop

Ajax

MySQL

Apache

GNU/Linux