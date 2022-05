Vincent FINET

Titulaire du SSIAP3 DEPUIS LE 30 AVRIL 2010. SSIAP2( et ERP2) depuis 2005. J'ai été responsable sécurité maintenance dans une grande surface de bricolage, j'ai exercé la fonction de formateur et suis actuellement encore en poste SSIAP2 adjoint au chef de site. Avant cela une carrière qui a démarré en 1983 d'abord dans le bâtiment puis dans le commerce et ensuite en sécurité. En marge du travail je suis aussi secouriste bénévole et formateur secourisme à la protection civile de Moselle.



Mes compétences :

Formation

Sécurité incendie

Responsable