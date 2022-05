Vincent FIORE

Ostéopathe D.O, je suis diplômé après 5 années d'études. Je pratique la médecine ostéopathique biomécanique. Je suis Membre de l'Association Française d'Ostéopathie, et du réseau OSTEO.

Ma formation a été riche et complète, puisque j'ai suivi mes études à IPEO, école agréée par le ministère de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, pendant ces cinq années d'études, j'ai été assistant ostéopathe au sein du cabinet d'ostéopathie auprès de mon mentor. Tout au long de cette expérience, j'ai pu soigné plusieurs milliers de patients.

L'écoute, l'analyse, l'expertise et la personnalisation des conseils sont autant d'outils pour aider le patient à gérer son stress au travail et ses répercussions physiques, les troubles musculo-squelettiques, sa relation avec ses collaborateurs ect...