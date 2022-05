Vincent FLATIN

Qim Info accompagne les services de développement ou d’infrastructure de ses clients, depuis l’étude jusqu’à la mise en production et l’exploitation de leurs systèmes informatiques. Nous intervenons sous la forme de missions en délégation de compétences, de projets clefs en mains ou sur la base d’un accord de niveau de service. Notre approche pour chacune des missions que nous accomplissons est basée sur un équilibre entre nos 3 fondements :



La Qualité : Mise en œuvre de nos processus de travail et maîtrise des livrables ;

L’Ingénierie : Les connaissances et le savoir-faire technique de nos consultants

La Méthode : La maîtrise de supports méthodologiques reconnus par nos clients tels qu’ITIL (Information Technology Infrastructure Library), RUP (Rational Unified Process) ou PMBOK (Project Management Body Of Knowledge).



Soucieuse d’entretenir un fort esprit d’entreprise, Qim Info apporte à ses collaborateurs un suivi continu en veillant à leur évolution de carrière. Par leur implication sur le long terme avec Qim Info, nous souhaitons nous assurer de leur fidélité au client et à son activité. Nous entretenons leurs compétences spécifiques en fonction de leur profil initial, des missions accomplies et des évolutions du marché. Formations ciblées et cursus de certification permettent à chacun de renforcer ses connaissances.



Qim Info S.A a été créée en 2004 par des managers issues du domaine du service informatique.

Depuis sa création, la société a vu sans cesse augmenter le périmètre de ses activités qui est maintenant important en termes de métiers supportés ou de technologies utilisées. En 2007, nous avons créé une seconde société nommée Qim Conseil. L’objectif principal de cette seconde entité est de fournir à nos clients du conseil de haut niveau, à travers des personnes ayant une large expérience des sujets abordés.

Enfin, début 2010, afin de nous rapprocher de nos clients présents sur Vaud, une nouvelle société appelée Qim Info Lausanne a été créée.



