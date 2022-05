Vincent FLAVIGNY

Je suis actuellement Ingénieur en électronique numérique. J'ai étudié l'électronique et l'informatique au sein de la Majeur HTID (Hautes Technologie et Innovation) au sein de l'ISEN. J'ai ainsi travaillé sous forme de projet et de travail en groupe.



Deux stages spécialisés en conception hardware m'ont permis de renforcer mes compétences et mon envie de travailler dans ce domaine. Durant ces expériences de 3 et 6 mois, j'ai conçu des solutions techniques pour la société Prosyst puis Zodiac Aerospace sur FPGA.



J'ai depuis travaillé dans le domaine de l'électronique numérique pour Zodiac Aerospace et Airbus en me spécialisant dans la conception et le développement sur cible FPGA.



Une première expérience en tant que consultant chez Zodiac Aerospace à Paris sur le projet A350XWB. J'ai eu en charge la vérification physique du comportement de plusieurs FPGA Altera sur carte électronique en fonction des exigences,

la rédaction des documents de test,

la modification du code VHDL en fonction des différentes phases de test et des évolutions demandées par le client en concertation avec les autres membres du projet.



Une deuxième expérience en tant que consultant chez Zodiac Aerospace à Montreuil sur le projet F5X. J'ai pris en charge du développement d'un FPGA Altera sur carte électronique,

l'étude des exigences amont et des résultats de tests pour adapter le code VHDL embarqué,

la rédaction et la réalisation de la phase de test sur carte,

le suivi d'une équipe de 4 personnes pour la vérification virtuelle du design FPGA,

la rédaction des différents documents de spécifications jusqu'à la validation de l'organisme de certification.



Une troisième expérience en tant que consultant chez CTA-International à Bourges sur le projet CTAS 40 J'ai participé à la modification et au suivi de conception d'un rack de test,

à l'adaptation de la carte électronique en fonction des modifications systèmes,

je suis intervenu auprès des sous-traitant pour la réalisation du rack.



Une quatrième expérience en tant que consultant chez Airbus Defence and Space sur le projet MetOp-SG. J'ai participer à la réalisation d'un rack de test pour un équipement de vol,

à la modification d'un schéma électrique existant au besoin du projet depuis sa saisie jusqu'au suivi des sous-traitants,

à l'adaptation du code VHDL pour cible Xilinx pour piloter et acquérir les signaux nécessaire à la validation de l'équipement de vol.



Mes compétences :

Gestion de Projets