Vincent FLEURY

Compétences :

• Pro/engineer CREO2

• Conception d'outillage et d'appareillage de test

• Programmation gestion de processus

• Edition et optimisation de procédures de travail

• Gestion de production

• Support technique

• Suivi de Manuel Qualité

• Maintenance informatique

• Fabrication mécanique



Informatique :

• Visual Basic : Développement d'interfaces pour la gestion de

processus en Visual Basic sur des cartes d'acquisition National

Instrument; création de DLL et objets ActiveX

• HTML, PHP, MySQL : connaissances de base pour le

développement de sites internet

• C++ : connaissances de base

• Administration réseau : connaissances de base

• Montage et maintenance de postes de travail

• Microsoft Word, Excel

• Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign

• Macromedia Flash, Dreamweaver



Mes compétences :

Automation

Construction

horlogerie

Métrologie

Micromécanique

Pro Engineer