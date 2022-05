Vincent FOECHTERLÉ

Vous êtes à la recherche d’un Chargé de la Communication pour votre structure. Vous attendez de lui qu’il intègre vos objectifs stratégiques et qu’il sache orienter les éléments opérationnels de votre communication.



Pour atteindre ces objectifs, je saurai élaborer un plan de communication et en mettre en œuvre les actions dans un contexte de forte contrainte de temps. Je saurai être autonome, à même de réaliser moi-même certains supports tout en sachant faire appel à des prestataires qualifiés en veillant à la maîtrise des coûts. Je serai cependant toujours à l’écoute de tous les acteurs impliqués dans le projet de votre structure pour faire la synthèse des idées fortes.



Ces enjeux stratégiques et techniques, pour lesquels j’ai déjà une expérience solide, constituent à mes yeux tout l’intérêt de ce poste de Chargé de Communication.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Pack Office

Rédaction

Salons internationaux

Logiciels libres

Content Management System

Marketing stratégique

Chaîne graphique