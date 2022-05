Vincent FORCE

En tant que directeur technique d'une petite web agency, ces dernières années j'ai travaillé sur tous les aspects de projets de développement .Net / C# (du recueil du besoin à la maintenance en passant par le chiffrage et la conception), en particulier pour Sharepoint, pour notre client principal, Total. Ces derniers mois je m'intéresse également (en suivant des formations certifiantes) au développement front end (jQuery, Bootstrap, Angular), aux technologies serveur javascript (NodeJS, Meteor), à Ruby et Ruby on Rails, ainsi qu'à PHP et WordPress. J'ai suivi ces formations en travaillant le plus possible sous Linux.

Je souhaite étendre mon champ de compétences aux technologies Big Data (formations en ligne en cours, Python / R). Je pourrai ainsi utiliser ma formation initiale complémentaire (Mastère ENST en traitement du signal) pour explorer la Data Science, mon expérience professionnelle du web pour investir la Data Vizualisation, et mon expérience du recueil de besoin utilisateur et de la gestion de projet pour aider les clients à sélectionner les données à exploiter et définir un objectif.

Je cherch un emploi sur Paris, qui me permette de travailler sur des projets techniquement innovants et des domaines d'activité variés, pour un fournisseur de services (web agency, SSII) ou pour un client final.



