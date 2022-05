Vincent FOUACHE

Actuellement en BTS, je souhaite poursuivre mes études pour connaître tous les aspects et théories de la logistique.



Je recherche la polyvalence afin de vous apporter mes qualités dans la logistique. Des atouts en management me permettront de pouvoir gérer avec diplomatie une équipe.

L'esprit collectif et une bonne communication sont mes points forts.



Mes compétences :

Ecoute

Travail en équipe

Rigueur

Organisation

Transport de marchandises

SAP Business Objects

SAP Ambition Shipping

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)