Vincent FOURNET

Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma page.

Je suis PDG de Friotherm electric qui est notre société familiale depuis 1987.

Nous vous proposons l'installation, le dépannage et la maintenance de tous vos appareils pour :

- le froid commercial et industriel

- les cuisines professionnelles

- la Climatisation et le chauffage

- l'électricité et éclairage.

Notre force: l'excellent rapport qualité/prix de nos produits et un service irréprochable.

Nous serons ravis de vous renseigner ou vous faire un devis GRATUITEMENT. Appelez nous au 04 94 33 89 88.

A bientôt!