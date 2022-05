Vincent FOURNIQUET

Suite à diverses expériences de chargé de communication dans des projets d'économie sociale et solidaire, marketing e-commerce et dans l'évènementiel culturel, j'ai créé en octobre 2011 une autoentreprise au sein de laquelle je propose d'établir des plans de communication, d'en assurer les relais et la cohérence, mais aussi de mettre au service de clients mes compétences en rédaction et journalisme.



A ce titre, j'anime le blog consommerdurable.com, ai réalisé quelques piges pour l'ARIA nord, Métro Lille, Daily Nord et rédigé des articles pour consoGlobe, tout en lançant en janvier 2013 mon propre blog d'information généraliste que j'alimente dès que j'en ai le temps. Je suis à la recherche d'autres prestations de type journalistiques, dans les domaines du développement durable, de l'économie sociale et solidaire mais aussi de la culture et de ses diverses formes d'expression. A ce jour, la rédaction et le journalisme sont mes principaux intérêts professionnels.



Une formation en Publication Assistée par Ordinateur, réalisée durant l'été 2011, m'a donné la technique nécessaire à l'utilisation de la plupart des fonctions des logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign. Un vrai plus en rédaction aujourd'hui.



Je dispose également de connaissance en programmation web, ayant appris en autodidacte les langages HTML et css, et les ayant utilisé lors de la réalisation du site ch4-energie.fr



Au sein de mes études comme de mon parcours professionnel, la médiation a toujours occupé une place centrale et représente un intérêt tout particulier pour moi.



Je propose également mes services pour de la relecture d'écrits, corrections et même réalisation de document, en tant qu'écrivain public.



Je suis présent sur Viadéo pour développer mon réseau, multiplier les rencontres et les opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Créatif

Communication

Développement durable

Journalisme

Médiation culturelle

Culture

Médias

Économie sociale et solidaire

Arts