Vincent FRAGOSO

Véritable passionné, je réalise des missions d'ingénierie en informatique en tant que développeur web fullstack indépendant. Je réalise mes missions exclusivement en télétravail.



Depuis toujours l’informatique a été pour moi une passion, mes premiers pas dans le domaine étaient ceux d’un autodidacte, c’est en réalisant mes premiers projets personnels en C et PHP.



Post-BAC, j’ai fait le choix de poursuivre mes études en DUT Informatique à l’IUT d’Amiens qui m’a permis d’asseoir mes compétences en développement web et logiciel et développés de nouvelles compétences en gestion d’entreprises, comptabilité, management, etc. Pour effectuer mon stage de fin d’étude Business & Decision m’a accueilli. J’ai effectué mes premiers pas dans le monde de l’entreprise en intégrant une équipe projet de 6 personnes travaillant sur la technologie SharePoint et le développement .NET pour le client Total Petrochemicals.



J’ai poursuivi mes études en Licence Professionnelle RGI en faisant le choix de l’apprentissage. Suite à l’obtention de ma Licence, j’ai poursuivi en Master MIAGE motivé par le développement de nouvelles compétences en management et gestion. Sur les différents projets universitaires, j’ai pris en charge la gestion de projet. Ce qui m’a permis de découvrir, gérer et d’appréhender d’autres aspects des projets informatiques.



J'ai occupé pendant quelques mois le poste d'Ingénieur d'études et de développement au sein du Pôle Collaboratif de Sodifrance où j'intervenais pour de nombreux clients sur des sujets axé autour de la collaboration, de la dématérialisation et du développement d'applications web grâce aux technologies .NET, JavaScript, Java, SharePoint, Office365, IBM.



J’ai toujours montré de la détermination pour mener mon travail à bien, toujours avec sérieux et avec la motivation de bien faire.



Stack technique : C#, .NET, PHP (Laravel), Html/CSS, Javascript/Jquery, PowerShell, SharePoint



Mes compétences :

C#

C

Eclipse

Langage objet

Méthode agile

Scrum

Git

HTML

MySQL

JQuery

Microsoft Windows Server

JavaScript

Base de données

PHP

Microsoft Windows

PostgreSQL

CSS

GNU/Linux

WPF

Microsoft Sharepoint

InfoPath

PowerShell