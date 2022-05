Vincent FRANK

Je suis une personne qui aime le terrain, le contact avec les gens, le management d'équipe et les challenges.

Mon aventure a commencé chez Sommer Allibert Industrie au développement de planches de bord en France. J'ai ensuite continué mon chemin pour la même activité en Allemagne. Au bout de 3 ans et demi et après avoir lancé avec succès le produit en production dans l'usine, je suis parti pour la République Tchèque en 1998.

Ma nouvelle mission consistait à industrialiser une partie de l'agrandissement d'une petite usine pour accueillir deux nouveaux projets. En même temps je reprenais la responsabilité de la production injection plastique.

Alors que l' usine s'agrandissait une deuxième fois, j'ai repris le poste de directeur de production. A ce moment la j'avais la responsabilité de toute la production, de la maintenance et de la logistique. Entretemps le Groupe Faurecia a racheté Sommer Allibert Industrie.

En 2002, j'ai repris le poste de Directeur d'usine que j'ai occupé pendant 3 ans. En 2005, je suis parti pour une autre usine de Faurecia en République Tchèque ou une autre mission m'attendait.



Mes compétences :

Homme de terrain

Leadership

Mamagement

Production