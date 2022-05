Vincent FRAS

Bonjour

j ai une bonne experience professionnelle dans le milieu du forage et du work over.J ai travaillé en collaboration avec le groupe TOTAL sur un appareil de forage et un appareil de work over.Je m occupai de la prevention des risques professionnels et de la sécurité incendie du site. Je suis parti a l'internationale sur le continent Africain ou durant deux ans j'ai effectué différentes missions.



Mes compétences :

Formation de personnel

Work over

Industrie petroliere

Forage

audit