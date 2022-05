Après des études primaires et secondaires au Lycée Français de Madrid (1971-1984), des études d'audiovisuel (1985-1988) et mon service militaire (1988-1989), je suis entrée à la FNSP (Sciences Po), tout d'abord au service audiovisuel de 1990 à 2001, et depuis 2001 je suis Responsable Technique sur le Campus Dijonnais.