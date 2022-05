Vincent FREMIT

Praticien titulaire d’un certificat délivré par l’école professionnelle AZENDAY, je vous propose des massages de qualité directement à votre domicile sur Lyon. Cela permet de vous relaxer dans un cadre familier pendant et surtout après votre massage. Le massage que je pratique est un subtil mélange entre les techniques Californiennes et Suédoises. Il combine les mouvements fermes et lents, ce qui permet de redistribuer l’énergie dans votre corps tout en vous relaxant. Ces massages participent séance après séance au bien-être de votre corps. Massages à but non thérapeutique, respectant l’intégrité physique et morale de la personne.



Mes compétences :

Massage Amma

Massage Californien / Suédois