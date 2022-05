Bonjour,



j'ai suivi des études Informatique à l'IUT de Montpellier puis j'ai souhaité diversifier mes compétences en intégrant une école de commerce (IDRAC Montpellier) en alternance afin d'avoir une approche à la fois théorique et pratique.



Je suis passionné d' Internet depuis plusieurs années et plus particulièrement dans la création et le référencement de site.



Le poste de Webmaster que j'occupe actuellement au CDT de la Lozère est en corrélation avec mes études car il mêle à la fois l'informatique, avec la gestion et le développement de modules pour le siteArray (Développement)ainsi que l'aspect commercial et marketing.



J'ai créé en 2003,Array, un site de rencontre et de clubbing sur la région de Montpellier.



Si vous voulez me contacter veuillez m'écrire à l'adresse suivante : vincent.frontori@gmail.com



Mes compétences :

Webmaster

Javascript

Infographiste

Communication

E business

Informatique

Programmeur

Marketing internet

PHP

Adobe Photoshop

HTML

SEO

Web

E marketing

Internet

JQuery

Design

CSS