Vincent FUJI TSANG

Diplômé en Science des données et Informatique à l’université de Nice – Sophia-Antipolis, je suis intéressé par l’intelligence artificielle et le traitement d’images.

J'ai pu trouvé ma voie qui me plait à travers l'algorithmie et plus récemment le machine learning.



Les plateformes comme leetcode, coursera ou kaggle me permettent de continuer de me former à la programmation python et au développement d’algorithmes en machine learning en l’attente d’un travail où je puisse mettre en pratique ces compétences.



Mes compétences :

Project Management

Aeroplanes

Problem Solving

OpenCV

NumPy

Artificial Intelligence

Machine Learning

Databases

SVM

MySQL

phpMyAdmin

JIRA

Git Version Control

Agile Method

Big Data

C Programming Language

C++

Matlab

Octave

Python Programming

Scheme