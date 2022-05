Vincent GABET

D'un naturel dynamique et innovateur , je partage la passion de mon métier d'opticien en la transmettant aux étudiants en bac pro et Bts opticien lunetier à l'ensemble St Luc de Cambrai , très axé sur les relations humaines et sur l'envie de grandir et de faire grandir , je m'emploie à la générale d'optique au travers de mon poste de directeur , à développer et a faire partager mes expériences par un travail en équipe constructif et enrichissant .