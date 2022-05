Vincent GABORIAU

Début de carrière à Hong Kong à un poste marketing étude, puis vente et enfin sourcing/achats. Puis en France à un poste d'acheteur (imports Chine, sourcing produits et fournisseurs, gestion des approvisionnements et suivi logistique).



En Mars 2011, création d'entreprise avec DYNASOURCE qui a pour vocation d'accompagner les sociétés françaises ou européennes désireuse de s'approvisionner en Asie ou d'externaliser leur production (secteurs d'activité variés). L'entreprise propose des services services: traduction, développement de sites internet, accompagnement de visites en Chine, etc. Une activité export de produits français vers l'Asie s'est récemment créée.



Mes compétences :

Sourcing

Import export

Sourcing asie

Vin