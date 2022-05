Vincent GAGNAIRE

Rattaché(e) à la direction de l'Innovation, j'ai pour mission la conception et la conduite de projet de développement de nouvelles solutions de production de soins et plus particulièrement du circuit des produits de santé dans les établissements hospitaliers.



Je justifie d’une expérience de 16 ans en maîtrise d'oeuvre et d’ouvrage dans le domaine des systèmes d'informations de santé et possède une bonne connaissance fonctionnelle des métiers de la santé et des outils progiciels du marché.



Mes compétences :

Direction de projet

Avant-vente

Product Owner

Web 2.0