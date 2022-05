Vincent GALLARD TORGUE

J'ai débuté mon parcours à 16 ans, 2 ans d'apprentissage et je me suis engagé dans l'armée , chez les parachutiste du 1 er RHP à Tarbes

Aprés 2 ans et quelques missions à l'étranger, à 20 ans , je suis retourné en tant qu'ouvrier sur des fonctions d’électricien en bâtiment que j'ai tenues pendant 6 années. J'ai d’abord travaillé pour une petite entreprise familiale puis à mon compte pendant une année avant d’effectuer des missions au sein de plusieurs entreprises. En 2000 , après avoir arrêter mon entreprise; je décroche une mission dans le cadre de l’implantation de magasins Fnac pour une filiale d’INEO. Je suis embauché par cette société 4 mois plus tard. Rapidement, on me confie certaines responsabilités de chef de chantier comme la coordination entre les différents corps de métiers, le suivi du budget. En 2002 je quitte la société pour rejoindre le groupe Fnac en tant que responsable maintenance. Deux ans plus tard, je change de magasin (surface de vente plus importante) et je prend en charge également la sécurité incendie. Après deux années (en 2007), J' intègre le magasin d’Annecy, où je travaille depuis, comme responsable maintenance et sécurité (vol, biens et personnes). 2013 , j'ai pris la charge du magasin de Chambéry (2600 M²) sur les mêmes périmètres de fonctions



Mes compétences :

Technique

Sécurité

Achats

Services généraux

ERP

Autonomie