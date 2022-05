Vincent GARDÈRE

Après un baccalauréat économique et social obtenu en 2004, j'ai intégré la faculté de Droit de Bordeaux IV, jusqu'en 2008. Ainsi, durant ces années d' études, j'ai pu me forger une solide base en connaissances juridiques et en terme de méthode de travail.



En 2008, j' ai décidé de m'inscrire à l'ESARC Business School de Bordeaux pendant 2 ans afin d'obtenir en 2010 un BTS Banque option marché des particuliers.

Cette période a été ponctuée de longues périodes de stages d'abord au CIC Société Bordelaise et à la Société Générale. ces deux expériences m'ont permis d'une part de comparer les stratégies commerciales de deux établissements bancaires concurrents, et d'autre part de m'adapter à deux types de management.



Lors de cette même année, j'ai été embauché par PROBTP, Caisse de retraite complémentaire exclusive des professionnels du Bâtiment et des Travaux publics, pendant 6 mois en tant que gestionnaire au sein du Service Entreprise où ma mission consistait à renseigner les adhérents sur leurs paiements de cotisations. C'est ici que j'ai pu perfectionner mon aisance auprès de la clientèle.



En juin 2011, j'ai intégré la Banque Populaire Occitane à Toulouse, où j'ai débuté par un poste de conseiller d'accueil jusqu'en décembre 2011.

Depuis décembre 2011, je suis en contrat de professionnalisation au sein de cette même banque, en tant qu'attaché commercial dans le cadre d'une mission de prospection auprès des particuliers. Dès lors, cela m'a permis de développer mes attaques de vente, l'esprit de conquête, de challenge, mais aussi l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Vente

Ecoute

Prospection