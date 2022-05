Vincent, 27ans, passionné de musique, de cinéma et de sport,



J'aime le relationnel dans mon travail, trouver les meilleurs solutions d'exploitation technique, de fidélisation et de création pour un service bien rendu.



Prêt a découvrir de nouvelles choses et partager mes connaissances.



A bientôt sur le réseau



Mes compétences :

Informatique Apple

mixage son

montage image

sonorisation

tournage

travail en equipe

realisation

production