Vincent GARRIGUE

Actuellement étudiant à l'Ecole de Management de Normandie, et de retour d'un semestre à l'étranger en Roumanie, je recherche activement un contrat de professionnalisation dans le domaine de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement.



Fort d'un parcours atypique qui m'a permis d'évoluer dans plusieurs domaines en adéquation avec ma personnalité, j'ai pu apprendre et développer des compétences dans la communication et le management. Grâce à ces multiples expériences, je désire dorénavant m'orienter vers l'alternance afin de conclure mon apprentissage et de concrètement m'insérer dans le monde professionnel.



Currently studying at the Normandy Business school, i am actively researching a sandwich course contract in logistic and supply chain management. Moreover, i just came back from a semester abroad in Romania, and i've been studying during 6 months in the prestigious university Babes-Bolyai located in Cluj-Napoca.



Furthermore, the plurality of my educational formation allowed me to evolve in several professional fields in accordance with my personality. Indeed, i had the opportunity to learn and develop skills in communication and management which enhanced my desire to evolve in a sandwich course program in order to conclude my apprenticeship and truly insert myself into the professional world.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Leadership

Chaine logistique

Management

Communication

Logistique