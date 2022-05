Vincent GASCO

Pour le compte de Solutions30, Proservia... :

- Spécialiste transverse déploiements IT d ampleurs, sur période courte (Field, logistique, intégration, gestion parc...) dans le retail (Système U, STIME-Intermarché, H&M, ERAM..), le bancaire (Société Générale, BNP..), le publique (ANTS-Permis de conduire electronique...), Industrie (Jungheinrich...)

- Appui aux équipes commerciales en phase avant vente IMAC et MCO tant en préparation qu'en soutenance

- Transition manager.

- Responsable sécurité vis à vis de clients du monde bancaire.

- Pilote projet certification ISO 9001.

- Optimisation Centre de Service Logistique et Intégration

- Management équipes projets



Après 10 ans passés dans le milieu forestier qui m'ont appris patience, planification, résistance et ... à garder les pieds sur terre, je baigne depuis plus de 30 ans dans les nouvelles technologies.

Je conjugue la vision d'un entrepreneur, étant gérant de ma propre société depuis plus de 20 ans, et celles de grands groupes de par mes expériences passées et actuelles.

Fortement ancré dans le concret je suis à l'aise au contact des intervenants terrain et en tire les bases du montage de projets.

Compétiteur dans l'ame, je n'aime pas perdre et met pour cela tous les moyens en oeuvre pour réussir.



Mes compétences :

Informatique