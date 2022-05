Vincent GATELLIER

Valeurs Actives est le 1er réseau de courtiers en solutions d'investissements immobiliers et financiers.



Depuis plus de 10 ans nous côtoyons les acteurs du marché immobilier et financier pour construire des relations fortes et durables afin de vous apporter un accès privilégié à l'information.



Notre philosophie :

Valeurs Actives, c'est la maîtrise de 2 pôles de compétences autour de la gestion de patrimoine :

-L'investissement immobilier : A travers notre expertise nous vous assistons dans la sélection, le montage et le suivi de votre opération immobilière.

-L'investissement financier : Cette branche repose sur l'analyse, le conseil et l'optimisation de votre patrimoine. Notre force réside dans la diversité de nos services et de notre regard sur l'offre marché en temps réel.



Mes compétences :

Management

Conseil

Formation

Développement commercial