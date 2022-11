Vincent HEBRARD

Après un baccalauréat scientifique, j’ai pris la direction de la Belgique, pour faire des études de kinésithérapie pendant deux ans. De retour en France, j’ai suivi une formation STAPS, conclu par une licence en activités physiques adaptées. Après une année de démarche afin de créer une structure, l’envie de travailler et les besoins journaliers m’ont poussé à intégrer une PME de couverture zinguerie. Au cours de cette première expérience professionnelle, j’ai petit à petit pris conscience de mon attirance pour les métiers de la comptabilité et de la gestion, grâce aux nombreuses discussions avec la comptable de l’entreprise. Après mûre réflexion, j’ai décidé de reprendre un cursus scolaire, au travers d’un BTS comptabilité et gestion des organisations.