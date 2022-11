Vous cherchez une personne dexpérience disponible qui saura conduire un (des) projet(s) digital(aux) transverse(s) ou prendre en cours de route un projet qui n'avance plus ?

Fort dune expérience de près de 20 années dans le digital, jai dabord œuvré sur des périmètres fonctionnels pour évoluer sur le management de projets digitaux stratégiques. Je me positionne en coordinateur entre les métiers, les équipes fonctionnelles et les équipes techniques.