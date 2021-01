Vincent ILLIASSOV

Avocat de formation, j'ai eu l'occasion d'exercer au sein d'un Cabinet spécialisé en droit public, et ce essentiellement dans le domaine du droit des contrats et marchés publics.



Avant de rejoindre Orange Business Services en tant que Juriste, j'ai pu exercer à Radio France, où j'ai eu en charge la gestion contractuelle de l'ensemble des contrats liés au projet de réhabilitation de la Maison de la Radio,



Auparavant, durant plus de 4 ans, j'ai occupé des postes de juriste / responsable juridique au sein de Grands Groupe du BTP (VINCI, ENGIE-INEO),



Tout autant d'expériences et de projets qui m'ont permis et/ou me permettent de mettre "en application" mon profil transversal de juriste généraliste "droit public et privé des affaires"...



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Droit public

juriste

Modélisme

Musique

Partenariats

Partenariats public privé

PPP